En verano no hay nada mejor que bajar a la playa o a la piscina y poder desconectar y relajarnos escuchando la música que más nos gusta. También, a la hora de hacer deporte, llevar algo que nos entretenga y nos motive es fundamental.

Por ello, debes correr a Lidl para hacerte cuanto antes con los potentes auriculares de diadema Bluetooth® »BT TKSO 16 A2« a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de unos auriculares inalámbricos perfectos p- ara una libertad de música sin cables que cuenta con un sonido impresionante y graves potentes. Además, podrás hablar por teléfono gracias a la función de manos libres y al micrófono integrado.

Estos auriculares también cuenta con elementos de control directamente en el auricular para un cómodo control de la música y gestión de llamadas y hasta 12 horas de reproducción de música (a volumen medio). Ajustable individualmente con almohadillas suaves para el máximo confort de uso durante horas de disfrute musical.

Cuenta con un diseño ligero y plegable para ahorrar espacio, perfecto para llevar de viaje.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: sonido impresionante y graves potentes / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo a estos auriculares de diadema Bluetooth® »BT TKSO 16 A2«, los puedes comprar ya en Lidl por tan solo 18,99 euros haciendo clic AQUÍ.