Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por 40 euros
Una oferta que no puedes dejar pasar
Si necesitas cambiar de microondas no te puedes perder esta oferta de Lidl que vende un potente microndas que es el más barato, por solo 41 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un microondas de 700 vatios con el que puedes calentar y descongelar y que puedes adquirir en este enlace.
Con 6 niveles de potencia (150, 300, 400, 500, 600, 700 W) y manejo intuitivo mediante mando giratorio para ajustar el tiempo y la potencia.
Tiene hasta 30 minutos de tiempo de cocción y temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción; además de 2 pies antideslizantes e incluye plato giratorio de cristal.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio ya que este microondas costaba 47,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros.
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