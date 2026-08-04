Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más baratos del mercado: casi nunca tendrás que recargarlos

Si quieres ir con la música a todas partes, en Action tienen los auriculares inalámbricos más baratos del mercado, que casi nunca tendrás que recargarlos y están disponibles en varios colores. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlos.

Se trata de unos auriculares inalámbricos Fresh ’n Rebel que ofrecen hasta 65 horas de reproducción y están equipados con micrófono integrado, diadema ajustable y conexión AUX. Además, tienen un diseño plegable con auriculares giratorios para un almacenamiento compacto y un uso cómodo.

Auriculares inalámbricos. / Action

Disfruta de tu música favorita con estos auriculares inalámbricos de Fresh 'n Rebel. Gracias al Bluetooth y a la conexión multipunto, puedes cambiar fácilmente entre dispositivos. Con 65 horas de reproducción, casi nunca tendrás que recargarlo y, gracias a su diseño plegable, podrás llevarlo contigo a cualquier parte. Perfectos para viajar, estar en casa o trabajar, ya que te permiten escuchar música, ver vídeos o jugar sin molestar a quienes te rodean.

Las tiendas Action han revolucionado el sector del descuento no alimentario en España desde su llegada en 2022. Esta multinacional holandesa destaca por su modelo de negocio dinámico, basado en precios extremadamente bajos y una rotación constante de productos. Con un catálogo que supera los 6.000 artículos repartidos en 14 categorías —como decoración, bricolaje, juguetes, manualidades y jardinería—, la cadena asegura que más de 1.500 de sus productos cuestan menos de un euro.

El gran atractivo de Action es el "efecto sorpresa": cada semana introducen 150 artículos nuevos, lo que fomenta las compras de impulso y visitas recurrentes. España se ha convertido en un mercado clave para su expansión europea; la marca ya cuenta con decenas de establecimientos repartidos por el territorio, especialmente concentrados en Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y zonas del norte peninsular.

Además de la accesibilidad económica, Action apuesta de forma creciente por la sostenibilidad. Gran parte de sus productos de madera, algodón y papelería provienen de fuentes responsables, demostrando que el bajo coste no está reñido con el compromiso medioambiental. Es el destino ideal para los cazadores de ofertas que buscan variedad y ahorro en su día a día.

Descuento

Pero volviendo a los auriculares, tenían un precio de 13,95 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tienen un descuento del 28 por ciento, con lo que se quedan en 9,98 euros.