Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén más barata del mercado: para freír de forma saludable y con poca grasa

Si estás pensando en renovar tus sartenes, en Lidl tienen la sartén más barata del mercado con la que podrás freír de forma saludable y con poca grasa, una oportunidad única. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una sartén de aluminio fundido de 20 centímetros de diámetro de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, que cuenta con revestimientos Maximizing Green que no contienen tecnología GenX y se fabrican sin sustancias nocivas. Tiene un revestimiento antiadherente de la casa ILAG y es muy resistente y duradera.

Esta sartén es resistente a los arañazos y a la abrasión y tiene un práctico indicador de calor: el triángulo interior del logotipo de la marca se vuelve invisible en cuanto la sartén está precalentada. Además, es apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción; y también para horno hasta aproximadamente 160 grados.

Sartén. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo a la sartén, tenía un precio original de 8,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 11 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.