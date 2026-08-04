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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: también son aptas para el horno

Podrás utilizarlas en todo tipo de cocinas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: también son aptas para el horno

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado: también son aptas para el horno / Lidl

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Daniel Cid

Si estás pensando en renovar tus ollas, en Lidl tienen el set de ollas de acero inoxidable más barato del mercado que podrás utilizar en todo tipo de cocinas y que también son aptas para el horno. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlas.

Se trata de un set de ollas de acero inoxidable de la marca Silvescrest, exclusiva de Lidl, formado por tres ollas de difertentes tamaños y sus correspondientes tapas de cristal. Estas ollas ofrece una distribución uniforme y rápida del calor.

Las tapas incluyen salida de vapor, para cocinar cómodamente a la vista y con salida controlada del vapor de agua; y las asas son de resina fenólica resistentes al calor para un mejor manejo. Por eso podrás meterlas en el horno, eso sí, hasta 150 grados.

Las ollas tienen una capacidad de 1,4 litros; 2,1 litros; y 2,9 litros.

Set de ollas.

Set de ollas. / Lidl

COMPRAR

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

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Precio

Pero volviendo al set de ollas de acero inoxidable, lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuestan 18,99 euros, puedes conseguirlas haciendo clic AQUÍ.

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