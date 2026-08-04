Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batería externa más barata del mercado: podrás cargar hasta dos dispositivos a la vez

Si necesitas batería para tus dispositivos, en Lidl tienen una potente batería externa que es la más barata del mercado y te permite cargar hasta dos dispositivos al mismo tiempo; y está disponible en colores blanco y negro. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una batería externa de 20.000 mAh de iones de litio que además carga dispositivos compatibles con PDI hasta un 70 % más rápido. Tiene mecanismos de protección contra sobrecalentamiento y cortocircuitos; e incluye cable de carga de 15 centímetros (de USB-A a USB-C).

Batería externa. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Descuento

Pero volviendo a la batería externa, su precio original era de 16,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 11 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.