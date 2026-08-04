Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario set de limpieza de Vileda más barato del mercado: separa al 100% el agua limpia de la suciadeco

Si estás pensando en cambiar tu fregona de toda la vida, en Lidl tienen el revolucionario set de limpieza de Vileda más barato del mercado que consigue separar al 100% el agua sucia de la limpia. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del set de limpieza H2PrO Spin Mop de Vileda, un innovador set compuesto por un cubo con sistema de dos depósitos, una fregona Spin Mop con palo telescópico y un cabezal de microfibra triangular. Tiene un escurridor potente para una regulación óptima de la humedad y consigue la separación del 100% entre agua limpia y sucia con un sistema de dos depósitos. Asimismo, ofrece una limpieza higiénica exclusivamente con agua limpia.

Sistema de limpieza. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Más barato

Pero volviendo al set de limpieza, su precio original era de 42,99 euros, pero en Lidl está más barato, solo 39,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.