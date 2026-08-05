Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el cortador en espiral y exprimidor 2 en 1 más barato del mercado: ideal para hacer comidas variadas y bajas en carbohidratos

Si quieres comer de forma más saludable, en Lidl tienen el cortador en espiral y exprimidor 2 en 1 más barato del mercado es que es ideal para hacer comidas variadas y bajas en carbohidratos, un pequeño electrodoméstico al que seguro le darás uso. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del cortador en espiral y exprimidor 2 en 1 Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que es ideal para la preparación de fideos de verdura y mucho más, y con el que harás comidas variadas y bajas en carbohidratos. Tiene una abertura de llenado transparente para introducir y preparar sin esfuerzo fideos en espiral, tornados de fruta y verdura.

Además, cuenta con 3 accesorios de corte en espiral con cuchillas de acero inoxidable para linguine, tagliatelle y spaghetti; y 2 conos exprimidores para cítricos de diferentes tamaños. También cuenta con un colador integrado que recoge la pulpa y las pepitas de forma fiable.

Además, es fácil de limpiar porque todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas.

Cortador en espiral. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Precio

Pero volviendo al cortador en espiral y exprimidor 2 en 1, su precio es de 32,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.