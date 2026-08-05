Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el cortador en espiral y exprimidor 2 en 1 más barato del mercado: ideal para hacer comidas variadas y bajas en carbohidratos

Un pequeño electrodoméstico al que seguro le darás uso

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el cortador en espiral y exprimidor 2 en 1 más barato del mercado: ideal para hacer comidas variadas y bajas en carbohidratos

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el cortador en espiral y exprimidor 2 en 1 más barato del mercado: ideal para hacer comidas variadas y bajas en carbohidratos / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Si quieres comer de forma más saludable, en Lidl tienen el cortador en espiral y exprimidor 2 en 1 más barato del mercado es que es ideal para hacer comidas variadas y bajas en carbohidratos, un pequeño electrodoméstico al que seguro le darás uso. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del cortador en espiral y exprimidor 2 en 1 Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que es ideal para la preparación de fideos de verdura y mucho más, y con el que harás comidas variadas y bajas en carbohidratos. Tiene una abertura de llenado transparente para introducir y preparar sin esfuerzo fideos en espiral, tornados de fruta y verdura.

Además, cuenta con 3 accesorios de corte en espiral con cuchillas de acero inoxidable para linguine, tagliatelle y spaghetti; y 2 conos exprimidores para cítricos de diferentes tamaños. También cuenta con un colador integrado que recoge la pulpa y las pepitas de forma fiable.

Además, es fácil de limpiar porque todas las piezas desmontables son aptas para el lavavajillas.

Cortador en espiral.

Cortador en espiral. / Lidl

COMPRAR

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero volviendo al cortador en espiral y exprimidor 2 en 1, su precio es de 32,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batería externa más barata del mercado: podrás cargar hasta dos dispositivos a la vez
  2. Un fallecido tras precipitarse desde una pasarela a la autopista 'Y': la circulación recupera la normalidad en dirección a Gijón
  3. Seis heridos, uno de ellos grave, en un choque entre un autobús y un turismo en Carreño
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
  5. El barrio de Oviedo que tendrá un nuevo acceso al su colegio tras dos años de reivindicaciones
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 10 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario set de limpieza de Vileda más barato del mercado: separa al 100% el agua limpia de la suciadeco
  8. El Real Oviedo se reúne con René Ramos, agente de Alberto Reina, para negociar el futuro del medio

Un gran socavón mantiene cortados los accesos rodados a un importante barrio de Oviedo

Jon Marcaide, catedrático de Astronomía y Astrofísica: "Avilés puede ser uno de los mejores lugares de España para contemplar el eclipse"

Jon Marcaide, catedrático de Astronomía y Astrofísica: "Avilés puede ser uno de los mejores lugares de España para contemplar el eclipse"

VÍDEO: Un socavón en la calle Jacintos, en el barrio de Guillén Lafuerza, mantiene cortados los accesos al barrio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo alisador que garantiza resultados de peluquería: está disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo alisador que garantiza resultados de peluquería: está disponible por menos de 15 euros

El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: "La mató por ser feliz y hacer su vida"

El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: "La mató por ser feliz y hacer su vida"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de cocción lenta más barata del mercado: la carne queda tierna como la mantequilla

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de cocción lenta más barata del mercado: la carne queda tierna como la mantequilla

¿Qué escapada se puede hacer con mil euros? Una capital europea en pareja, la Costa del Sol...

¿Qué escapada se puede hacer con mil euros? Una capital europea en pareja, la Costa del Sol...

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tensiómetro más barato del mercado: disponible por menos de 25 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tensiómetro más barato del mercado: disponible por menos de 25 euros
Tracking Pixel Contents