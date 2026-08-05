Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora portátil más barata del mercado: ideal para hacer batidos frescos y ricos en proteínas

Si quieres hacer batidos frescos y ricos en vitaminas, en Lidl tienen una potente batidora portátil que es la más barata del mercado y está disponible en colores menta y negro. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una batidora portátil de 67 vatios de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con la que podrás hacer la preparación directamente en el vaso. Así, disfrutarás e batidos frescos y ricos en vitaminas en cualquier momento y lugar.

Cuenta con una práctica correa de transporte en la tapa y batería recargable, además, el vaso mezclador tiene marca MAXI. La cuchilla es de acero inoxidable de alta calidad y tiene interruptor de encendido/apagado. También incluye cable de carga USB-CII y es el compañero perfecto para un estilo de vida activo y saludable.

Batidora portátil. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Más barata

Pero volviendo a la batidora portátil, su precio original era de 12,99 euros, pero ahora está más barata, 11,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.