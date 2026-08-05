Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de cocción lenta más barata del mercado: la carne queda tierna como la mantequilla

Si quieres que tus guisos queden deliciosos, en Lidl tienen la olla de cocción lenta más barata del mercado, la carne queda tierna como la mantequilla. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una olla de cocción lenta de 3,2 litros de capacidad y una potencia de 200 vatios de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl. Cuenta con una olla de cerámica extraíble y 2 niveles de cocción: medio y alto. También tiene función para mantener el calor.

Gracias al método de cocción lenta, se conservan los aromas, la carne queda tierna como la mantequilla y las hierbas y especias se impregnan especialmente bien. Con la cocción suave a baja temperatura (60–90 °C) de las verduras, se conservan valiosas vitaminas, minerales y más aromas.

Olla de cocción lenta. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero volviendo a la olla de cocción lenta, tiene un precio de 21,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.