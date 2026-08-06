Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el vaso isotérmico más barato del mercado: ideal para bebidas calientes y frías

Si eres de esas personas a las que les gusta llevar su bebida a todas partes, en Lidl tienen el vaso isotérmico más barato del mercado que es ideal para bebidas calientes y frías, una oportunidad única. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del vaso térmico de acero inoxidable de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, que es ideal para casa y para llevar. Tiene aislamiento de doble pared, con lo que mantiene las bebidas calientes o frías; y es compatible con todos los portavasos convencionales de coche.

Además, tiene una práctica asa y una pajita reutilizable, abertura grande para un llenado fácil y es apto para lavavajillas.

Vaso isotérmico. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo al vaso isotérmico, está disponible en varios colores y tenía un precio original de 8,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 11 por cineto, con lo que se queda en 7,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.