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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más barata del mercado: para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras y guisos

Es apta para todo tipo de cocinas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más barata del mercado: para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras y guisos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más barata del mercado: para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras y guisos / Lidl

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Daniel Cid

Si quieres cocinar de manera fácil pescado, carne, verduras o guisos, en Lidl tienen la olla a presión más barata del mercado, apta para todo tipo de cocinas. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una olla a presión de tres litros de capacidad de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que cuenta con una tapa de presión de vapor con válvula de salida de vapor y anillo de sellado, además, tiene fondo sándwich encapsulado y asa opuesta para un manejo seguro.

Asimismo, tiene escala de medición interna y es resistente al calor hasta 180 °C.

Olla a presión.

Olla a presión. / Lidl

COMPRAR

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

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Precio

Pero volviendo a la olla a presión, lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 22,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

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