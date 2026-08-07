Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente robot de cocina más barato del mercado: consigue un resultado óptimo de amasado y mezcla

Si te apasionan los postres, en Lidl tienen el potente robot de cocina más barato del mercado que consigue un resultado óptimo al amasar y mezclar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un robot de cocina de la marca Silvercrest, exclusivo de Lidl, de 5 litros de capacidad y una potencia de 600 vatios. Es un robot 3 en 1, para mezclar, batir y amasar. Tiene mando giratorio digital para el ajuste de la velocidad con función turbo adicional; y pantalla con indicación del tiempo de funcionamiento.

Cuenta con un sistema de mezcla planetaria para un resultado óptimo de amasado y mezcla; y gancho amasador y batidor plano con revestimiento antiadherente ILAG®, un excelente sistema con la mejor protección contra la corrosión.

Su potente motor de 600 vatios procesa también masas pesadas; y tiene un bol de mezcla grande y desmontable de acero inoxidable con 5 litros de capacidad; su brazo oscilante con botón de desbloqueo para cambiar fácilmente los accesorios e incluye protección contra salpicaduras con abertura de llenado, gancho amasador, batidor de varillas y batidor plano.

Robot de cocina. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero volviendo al robot de cocina, destaca su precio, tan solo 44,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.