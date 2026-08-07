Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso de estilo vintage más barata del mercado: prepara cafés como en una cafetería

Si quieres preparar cafés como en una cafetería, en Lidl tienen la cafetera espresso de estilo vintage más barata del mercado, queda ideal en cualquier cocina. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una cafetera espresso color pastel de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que tiene sistema de brazo portafiltros y 2 filtros para 1 o 2 tazas. Tiene una potente presión de bomba de 15 bar para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma; y boquilla de vapor de alta presión orientable 2 en 1: salida de agua caliente y boquilla espumadora de leche.

El depósito de agua es desmontable y tiene apagado automático y luz indicadora de funcionamiento. Además, su bandeja de goteo es desmontable con indicador de nivel de agua y rejilla de goteo extraíble.

Cafetera. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Precio

Pero volviendo a la cafetera, lo mejor de todo es su precio, tan solo 54,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.