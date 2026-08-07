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Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el potente minihorno más barato del mercado: es ideal para casas pequeñas

Un pequeño electrodoméstico muy útil

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el potente minihorno más barato del mercado: es ideal para casas pequeñas

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el potente minihorno más barato del mercado: es ideal para casas pequeñas / Lidl

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Daniel Cid

Si tienes una casa pequeña, en Lidl tienen el potente minihorno más barato del mercado, un pequeño electrodoméstico muy útil. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un minihorno de 1.300 vatios de la marca Silvescrest, exclusiva de Lidl, con el que podrás hornear, calentar y gratinar. Tiene 3 combinaciones de grill/cocción (calor superior, calor inferior, calor superior/inferior) y regulación continua de la temperatura de 70 a 230 °C.

También cuenta con temporizador de 60 minutos y función adicional de funcionamiento continuo: y su cámara de cocción es de 14 litros con 3 niveles diferentes. Asimismo, incluye parrilla, bandeja de horno, pinzas de extracción y bandeja recogemigas.

Minihorno.

Minihorno. / Lidl

COMPRAR

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

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Precio

Pero volviendo al minihorno, destaca su precio, ya que solo cuesta 45,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

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