Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la sandwichera más barata del mercado: podrás hacer dos a la vez

Si te gustan los sandwiches, en Lidl tienen la sandwichera más barata del mercado en la que podrás hacer dos a la vez, un artículo indispensable en la cocina. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una sandwichera de 750 vatios de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, que sirve para la preparación simultánea de 2 deliciosos sándwiches. Tiene placas de aluminio para hornear con revestimiento antiadherente de alta calidad de la casa ILAG, que es resistente a la abrasión gracias a su alto grado de dureza.

Tiene semáforo de cocción y mango con cierre, además de práctico recogecables e incluye manual de instrucciones con 5 sugerencias de recetas.

Sandwichera. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo a la sandwichera, su precio original era de 14,99 euros, pero tiene un descuento del 13 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.