Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas

Un dispositivo indispensable en el hogar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Si quieres tener tus alfombras y sillones como recién comprados, en Lidl tienen el revolucionario limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado, un dispositivo indispensable en el hogar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del limpiador de alfombras y tapicerías de 800 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que sirve para la limpieza fácil de tapicerías, alfombras, colchones y textiles. Ofrece un secado rápido de la superficie limpia gracias a la eficiente función de aspiración; y es ligero y compacto, fácil de transportar y almacenar para ahorrar espacio.

Este dispositivo cuenta con un depósito de agua limpia y sucia extraíble para un llenado y vaciado fáciles, además de soporte para manguera y recogecables con función de liberación rápida.

Limpiador de sofás.

Limpiador de sofás. / Lidl

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Más barato

Pero volviendo al limpiador de alfombras, su precio original era de 78,99 euros, pero ahora está más barato, 74,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente robot de cocina más barato del mercado: consigue un resultado óptimo de amasado y mezcla
  2. Alarma en Oviedo por un incendio en una sidrería del Gran Bulevar El Vasco: clausurados por prevención el supermercado, bazar y gimnasio del complejo
  3. Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
  4. Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
  5. El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros
  6. La agente asesinada en Llanes pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes
  7. EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso de estilo vintage más barata del mercado: prepara cafés como en una cafetería

San Mamés emociona en Argüero, que celebró procesión y tiene nueva "Paisana del año" en la parroquia

San Mamés emociona en Argüero, que celebró procesión y tiene nueva "Paisana del año" en la parroquia

Los astur-canarios repiten en Siero su encuentro de agosto: "Reunirse aquí es especial, una tradición que no nos perdemos"

Los astur-canarios repiten en Siero su encuentro de agosto: "Reunirse aquí es especial, una tradición que no nos perdemos"

El noveno encuentro astur-canario de Mudarri, en Siero, en imágenes

El noveno encuentro astur-canario de Mudarri, en Siero, en imágenes

Cocina ecológica de premio en Llanera: Íñigo González y Alejandro Fernández ganan el concurso de la Feria Fapea

Cocina ecológica de premio en Llanera: Íñigo González y Alejandro Fernández ganan el concurso de la Feria Fapea

Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial de fútbol: Los ataques a Donald Trump y otras amenazas ultras

Exclusiva | Los diarios policiales del Mundial de fútbol: Los ataques a Donald Trump y otras amenazas ultras

El vidrio del nuevo horno de Saint-Gobain en Avilés alcanzará la excelencia

El vidrio del nuevo horno de Saint-Gobain en Avilés alcanzará la excelencia

La inmigración, el arma clave y asequible de toda guerra híbrida

La inmigración, el arma clave y asequible de toda guerra híbrida

Lucía González Cuesta, astrofísica: "Cualquier momento es bueno para disfrutar del cielo, pero el eclipse total solar es una oportunidad única"

Lucía González Cuesta, astrofísica: "Cualquier momento es bueno para disfrutar del cielo, pero el eclipse total solar es una oportunidad única"
Tracking Pixel Contents