Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el revolucionario limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas
Un dispositivo indispensable en el hogar
Si quieres tener tus alfombras y sillones como recién comprados, en Lidl tienen el revolucionario limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado, un dispositivo indispensable en el hogar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata del limpiador de alfombras y tapicerías de 800 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que sirve para la limpieza fácil de tapicerías, alfombras, colchones y textiles. Ofrece un secado rápido de la superficie limpia gracias a la eficiente función de aspiración; y es ligero y compacto, fácil de transportar y almacenar para ahorrar espacio.
Este dispositivo cuenta con un depósito de agua limpia y sucia extraíble para un llenado y vaciado fáciles, además de soporte para manguera y recogecables con función de liberación rápida.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Más barato
Pero volviendo al limpiador de alfombras, su precio original era de 78,99 euros, pero ahora está más barato, 74,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
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