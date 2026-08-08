Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aspirador de mano 2 en 1 más barato del mercado: ideal para casa pequeñas

Si tienes una casa pequeña, en Lidl tienen el aspirador de mano 2 en 1 más barato del mercado, con una autonomía de hasta 45 minutos en el modo ECO. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del aspirador de mano 2 en 1 con batería de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que es aspirador en seco y mopa húmeda. Además, tiene un uso flexible como aspirador de mano o de suelo; y moderna tecnología ciclónica para aspirar sin bolsa.

Es inalámbrico, manejable y de uso flexible; y el tubo de aspiración es de desmontaje rápido – para un uso sencillo como dispositivo de mano. Tiene 2 niveles de aspiración, modo Boost y modo ECO. Y la potencia de aspiración del modo ECO es de hasta 6000 pa, en modo BOOST: hasta 9000 pa. El aire de salida es limpio gracias al filtro EPA 10 y al filtro de acero inoxidable y el volumen del depósito de polvo es de 600 mililítros.

Cuenta con una batería extraíble SILVERCREST de iones de litio, 24 V, 2500 mAh. También tiene indicador de batería y modo mediante ledes iluminados; y el desmontaje del aparato es sin herramientas para una limpieza fácil y un vaciado sencillo del depósito de polvo extraíble.

Tiene hasta 25 minutos en modo Boost (solo se aplica a la función de aspiración) y hasta 45 minutos en modo ECO (solo se aplica a la función de aspiración). Además, el tiempo de carga es de hasta 4 horas.

Entre los accesorios tiene tubo de aspiración, boquilla para ranuras, cepillo eléctrico para suelos, cepillo 2 en 1, accesorio de mopa, 2 mopas, adaptador de red, soporte de pared incluyendo material de montaje; y soporte para accesorios.

Aspiradora 2 en 1. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero volviendo al aspirador de mano 2 en 1, su precio es de 89,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.