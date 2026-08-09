Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cortadora de fiambre más barata del mercado: ahorrarás mucho dinero en comida

Hasta que no la descubras, no sabes que te hará falta en tu cocina. Lidl tiene la cortadora de fiambre más barata del mercado, que también sirve para cortar pan y con la que ahorrarás mucho dinero en comida. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata del cortafiambres eléctrico de 120 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que cuenta con una cuchilla de sierra precisa y extraíble, ajuste individual del ancho de corte hasta 23 milímetros, cuchilla de acero inoxidable, mesa de apoyo inclinada y pies con ventosa para una sujeción segura.

Además, incluye carro extraíble con protector de pulgar, cubierta de cuchilla extraíble, soporte para alimentos y bandeja de recogida.

Cortafiambre. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al cortafiambres, su precio es de 44,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clicl AQUÍ