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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente espumador de leche más barato del mercado: tendrás cafés como en la cafetería

Está disponible en varios colores

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente espumador de leche más barato del mercado: tendrás cafés como en la cafetería

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente espumador de leche más barato del mercado: tendrás cafés como en la cafetería / Lidl

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Daniel Cid

Si quieres tomarte un café en casa como si estuvieras en una cafetería, en Lidl tienen el potente espumador de leche más barato del mercado que está disponible en varios colores. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un espumador de leche de 500 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, con el que conseguirás una espuma de leche perfecta en poco tiempo. Tiene 4 programas seleccionables mediante el manejo con un solo botón, espuma de leche caliente y consistente, espuma de leche caliente y cremosa, calentar leche con poca espuma de leche y espumar en frío.

Tiene revestimiento antiadherente de alta calidad de la marca ILAG, que es resistente a los arañazos y con buenas propiedades antiadherentes; y una base giratoria de 360, además de 1 varilla batidora utilizable para todas las funciones.

La tapa es desmontable con anillo de sellado, tiene función de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco.

Espumador de leche.

Espumador de leche. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

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Colores

Pero volviendo al espumador, está disponible en colores menta y negro y tiene un precio de 15,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

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