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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el wok más barato del mercado: ideal para cocinar de forma saludable y sin grasas

Una sartén muy versátil

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el wok más barato del mercado: ideal para cocinar de forma saludable y sin grasas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el wok más barato del mercado: ideal para cocinar de forma saludable y sin grasas / Lidl

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Daniel Cid

Si quieres cocinar de forma saludable y baja en grasas, en Lidl tienen el wok más barato del mercado, una sartén muy versátil. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del wok de aluminio fundido de 32 centímetros de diámetro de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que cuenta con los recubrimientos Maximizing-Green que están libres de tecnología GenX y se fabrican sin sustancias nocivas. Además, tiene revestimiento antiadherente de ILAG, que es muy resistente y duradero y resistente a arañazos y a la abrasión.

También cuenta con un mango de tacto suave y asa de apoyo fundida para un mejor manejo, además es apto para horno hasta 160 °C.

Wok.

Wok. / Lidl

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero volviendo al wok, destaca sobre todo su precio, 16,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

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