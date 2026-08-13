Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera estilo vintage más barata del mercado: para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma

Si estás pensando en cambiar de cafetera, en Lidl tienen la cafetera estilo vintage que hace una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma, para tener un café como del cafetería, más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la cafetera espresso de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que tiene un sistema de brazo portafiltros. Tiene 2 filtros para 1 o 2 tazas y una potente presión de bomba de 15 bares para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma.

Tiene una boquilla de vapor de alta presión orientable 2 en 1: salida de agua caliente y boquilla espumadora de leche; y el depósito de agua es desmontable. Además, ofrece apagado automático y luz indicadora de funcionamiento; y tiene bandeja de goteo desmontable con indicador de nivel de agua y rejilla de goteo extraíble.

Cafetera. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Bajo precio

Pero volviendo a la cafetera, lo mejor es su bajo precio, porque solo te costará 54,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.