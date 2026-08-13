Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la potente batidora de mano con accesorios más barata del mercado: ideal para triturar y picar

Si estás pensando en jubilar tu vieja batidora de mano, en Lidl tienen la potente batidora de mano con accesorios más barata del mercado, ideal para triturar y picar e indispensable en la cocina. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata del set de batidora de mano de 600 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl que tiene una velocidad regulable sin niveles y botón turbo para batir con impulsos de gran potencia. Su pie batidor de acero inoxidable es de desmontaje rápido con un diseño especial para batir sin salpicaduras.

Además, tiene una picadora múltiple con 500 mililítros de capacidad útil y cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable para picar frutos secos, hierbas aromáticas y queso. Su vaso medidor tiene 700 mililítros de capacidad útil y escala para medir el contenido. Asimismo, el vaso medidor, la picadora múltiple (sin la tapa del accionamiento) y la tapa de cierre son aptos para el lavavajillas.

Batidora. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al set de batidora de mano, destaca sobre todo su precio, 16,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.