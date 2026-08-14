Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente licuadora más barata del mercado: exprime frutas enteras

Si te gustan los zumos de frutas y verduras, en Lidl tienen la potente licuadora más barata del mercado que es capaz de exprimir frutas enteras, un indispensable de la cocina. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la licuadora de extracción lenta de 300 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que te ayuda en una alimentación saludable. Este extractor de zumos lento prensa frutas y verduras de forma especialmente suave, de modo que las vitaminas y los nutrientes se conservan de forma óptima.

Disfruta de zumos frescos con un contenido de zumo extra alto y un sabor más intenso. Gracias a la abertura extragrande, incluso puedes exprimir frutas enteras, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo.

Licuadora. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo a la licuadora, su precio original era de 54,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 18 por ciento, con lo que se queda en 44,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.