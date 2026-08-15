Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la potente freidora de aire más barata del mercado: disponible por menos de 25 euros

Si estás pensando en renovar tu vieja freidora de aire, en Action tienen la potente freidora de aire más barata del mercado que está disponible por menos de 25 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirla.

Se trata de una freidora inteligente de la marca Tomado Superior con la que podrás elegir entre 8 programas automáticos. Tiene expositor digital de fácil manejo y la bandeja y la cesta son extraíbles con revestimiento antiadherente.

Con esta freidora de aire podrás tener patatas fritas saludables, aperitivos crujientes o pollo tierno, tu eliges. Y es que con solo pulsar un botón, podrás poner tu plato en la mesa sin aceite y sin complicaciones.¡Disfruta de un placer responsable para toda la familia.

Freidora de aire. / Action

Las tiendas Action han revolucionado el sector del descuento no alimentario en España desde su llegada en 2022. Esta multinacional holandesa destaca por su modelo de negocio dinámico, basado en precios extremadamente bajos y una rotación constante de productos. Con un catálogo que supera los 6.000 artículos repartidos en 14 categorías —como decoración, bricolaje, juguetes, manualidades y jardinería—, la cadena asegura que más de 1.500 de sus productos cuestan menos de un euro.

El gran atractivo de Action es el "efecto sorpresa": cada semana introducen 150 artículos nuevos, lo que fomenta las compras de impulso y visitas recurrentes. España se ha convertido en un mercado clave para su expansión europea; la marca ya cuenta con decenas de establecimientos repartidos por el territorio, especialmente concentrados en Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y zonas del norte peninsular.

Además de la accesibilidad económica, Action apuesta de forma creciente por la sostenibilidad. Gran parte de sus productos de madera, algodón y papelería provienen de fuentes responsables, demostrando que el bajo coste no está reñido con el compromiso medioambiental. Es el destino ideal para los cazadores de ofertas que buscan variedad y ahorro en su día a día.

Promoción semanal

Pero volviendo a la freidora de aire, tenía un precio de 34,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 28 por ciento, con lo que se queda en 24,98 euros.