Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente microondas más barato del mercado: tiene diez programas automáticos y cuatro funciones de descongelación

Si piensas que es momento de renovar tu viejo microondas, en Lidl tienen el potente microondas más barato del mercado, con diez programas automáticos y cuatro funciones de descongelación. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del microondas Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que tiene una capacidad de 20 litros y cuenta con grill y 10 prácticos programas automáticos. Es de uso versátil, para calentar, cocinar, descongelar y gratinar; y tiene 8 niveles de potencia: 5 niveles de potencia de microondas (160/320/480/640/800 W), 1 nivel de potencia de grill y 2 niveles de potencia combinados (microondas y grill).

Entre los 10 programas automáticos están pasta, pescado, carne, recalentar, arroz, pollo, patatas, palomitas, verdura, bebidas; mientras que las 4 funciones de descongelación son para carne picada, trozos de carne, trozos de pollo y pan. También tiene función de inicio rápido y seguro para niños.

Además, ofrece un cómodo manejo con una sola mano gracias al regulador giratorio para ajustar; y pantalla LED multifuncional. Tiene reloj digital de 12/24 horas, preselección del tiempo de cocción, señal de fin de cocción y temporizador de cocina de 95 minutos.

Microondas. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Más barato

Pero volviendo al microondas, su precio original era de 64,99 euros, pero ahora está más barato, por solo 59,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.