Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente robot de cocina más barato del mercado: podrás mezclar, batir y amasar en un mismo electrodoméstico

Si quieres poder mezclar, batir y amasar con un único electrodoméstico, en Lidl venden el potente robot de cocina que es el más barato del mercado, consiguiendo un resultado óptimo de amasado y mezcla.

Se trata de un robot de cocina Silvercrest, marca exclusiva de Lidl de 5 litros de capacidad y una potencia de 600 vatios. Es 3 en 1: para mezclar, batir y amasar; y tiene un mando giratorio digital para el ajuste de la velocidad con función turbo adicional, además de pantalla con indicación del tiempo de funcionamiento.

Cuenta con un sistema de mezcla planetaria para un resultado óptimo de amasado y mezcla; y su gancho amasador y batidor plano tienen revestimiento antiadherente ILAG, un excelente sistema con la mejor protección contra la corrosión.

Con su potente motor de 600 vatios procesa también masas pesadas y tiene un bol de mezcla grande y desmontable de acero inoxidable con 5 litros de capacidad. Su brazo oscilante tiene botón de desbloqueo para cambiar fácilmente los accesorios; y viene con protección contra salpicaduras con abertura de llenado, gancho amasador, batidor de varillas y batidor plano.

Robot de cocina. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Precio

Pero volviendo al robot de cocina, tiene un precio de 44,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.