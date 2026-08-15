Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente multipicadora más barata del mercado: se controla con un solo toque

Si quieres un pequeño electrodoméstico todo terreno, en Lidl tienen la potente multicipadora más barata del mercado, que se controla con un solo toque. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la picadora múltiple de Kenwood de 500 vatios de potencia que ofrece control de un solo toque; manejo ergonómico con una sola mano, simplemente presione hacia abajo.

Tiene anillo antideslizante para mantener el recipiente estable sobre la encimera y su capacidad es de 0,5 litros ideal para cantidades mayores. También tiene sistema de bloqueo de seguridad; bloqueo seguro del recipiente para mayor seguridad y protección; y soporte para el cable para un almacenamiento ordenado.

Multipicadora. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero volviendo a la picadora, lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 36,90 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.