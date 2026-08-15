Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la arrocera más barata del mercado: podrás preparar el arroz perfecto

Si eres de los que toma arroz casi todos los días, en Lidl tienen la arrocera más barata del mercado, podrás preparar el arroz perfecto. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata del cocedor de arroz de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que es indispensable en cualquer cocina. Ofrece una preparación óptima de todo tipo de arroz sin que se pegue ni se desborde y su recipiente de cocción es de aluminio extraíble con revestimiento antiadherente de alta calidad de ILAG con excelentes propiedades antiadherentes y muy resistente a los arañazos.

Pero es que no solo podrás hacer arroz, tiene un accesorio para cocción al vapor para verduras, pescado o lo que se te ocurra; y tiene función automática de mantenimiento del calor después de la cocción. Su carcasa es de acero inoxidable con aislamiento térmicoII y tiene botón de apertura de la tapa, válvula de salida de vapor y recipiente de recogida de condensación.

Tiene 2 luces indicadoras (cocción/mantenimiento del calor) y el cable de alimentación es extraíble. También incluye taza medidora, cuchara para arroz e instrucciones; y su capacidad es para un máximo de 1 litro de arroz crudo para hasta 6 porciones.

Cocedor de arroz. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Precio

Pero volviendo a la arrocera, destaca también su precio ya que solo cuesta 19,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.