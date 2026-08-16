Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador iónico más barato del mercado: consigue un brillo atractivo y un cabello suave y sedoso

Si estás pensando en jubilar tu antiguo secador, en Lidl tienen el potente secador iónico más barato del mercado que consigue un brillo actractivo y un cabello suave y sedoso. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un secador iónico de la marca Cien Beauty, exclusiva de Lidl, que tiene tecnología iónica permanente para un brillo atractivo, un cabello suave y sedoso, un tiempo de secado más corto y una reducción de la electricidad estática.

Cuenta con motor de CC con reducción de ruido y 3 niveles de temperatura y 2 de velocidad para un secado flexible. También tiene golpe de aire frío (función Cool Shot) para fijar el peinado y para un look duradero.

Cuenta con una boquilla concentradora estrecha para un peinado preciso y una distribución óptima del calor; y difusor para un mayor cuerpo y volumen, así como para unos bonitos rizos naturales. Además, ofrece protección contra sobrecalentamiento para mayor seguridad; y su filtro de aire es extraíble y fácil de limpiar. Además, cuenta con un práctico anillo para colgar para un fácil almacenamiento.

Secador. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al secador, su precio original era de 13,99 euros, pero ahora está más barato, por 12,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.