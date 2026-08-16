Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora 8 en 1 más barata del mercado: solo necesitarás una máquina para todo el cuerpo

Si estás pensando en jubilar tu vieja afeitadora, en Lidl tienen la potente afeitadora 8 en 1 más barata del mercado, solo necesitarás una máquina para todo el cuerpo, logrando un estilismo perfecto de la cabeza a los pies. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la multigroomer 8 en 1 de Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, con la que no importa si quieres cortar, recortar, perfilar o arreglar tu barba: con los versátiles accesorios conseguirás cualquier look sin esfuerzo.

El mango ergonómico garantiza un manejo seguro y cómodo. Gracias a la potente batería de iones de litio, es flexible y puedes utilizar el dispositivo sin cables hasta 60 minutos. La limpieza es muy sencilla, ya que el cabezal de la recortadora es extraíble y lavable.

Tiene accesorios para cortar, recortar, perfilar y arreglar. También accesorio de cortapelos con cuchilla de suspensión para un recorte apurado y agradable; y accesorio de recortador para nariz y pelo para una depilación precisa; así como accesorio de cortapelos con 6 peines guía.

Afeitadora. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Precio

Pero volviendo a la afeitadora, lo mejor es su precio ya que solo cuesta 11,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.