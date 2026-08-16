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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador de aire caliente 5 en 1 más barato del mercado: ideal para cabello liso o rizado

Un kit muy completo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador de aire caliente 5 en 1 más barato del mercado: ideal para cabello liso o rizado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador de aire caliente 5 en 1 más barato del mercado: ideal para cabello liso o rizado / Lidl

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Daniel Cid

Si te quieres ahorrar mucho dinero en la peluquería, en Lidl tienen el potente moldeador de aire caliente más barato del mercado que es ideal para cabello liso o rizado, un kit muy completo. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del moldeador de aire caliente 5 en 1 de Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, que viene con accesorio rizador automático. Tiene 2 niveles de calor y 1 nivel de ventilador, así como función de aire frío «Cool Shot» para un peinado duradero y suave.

También cuenta con protección contra sobrecalentamiento y anilla para colgar; e incluye 2 accesorios rizadores (derecho, izquierdo), 1 cepillo semicircular, 1 cepillo redondo, 1 accesorio secador y 1 bolsa de transporte para un almacenamiento seguro.

Moldeador.

Moldeador. / Lidl

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero volviendo al moldeador, destaca su precio de solo 29, 99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

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