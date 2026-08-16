Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plancha de pelo inalámbrica más barata del mercado: ideal para llevar de viaje

Si estás pensando en retirar tu vieja plancha de pelo, en Lidl tienen la potente plancha de pelo inalámbrica más barata del mercado que es ideal para ir de viaje, y tienes dos colores para elegir. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la plancha de pelo inalámbrica Cien Beauty, exclusiva de Lidl que es Inalámbrica y compacta, ideal para llevar (incluye bloqueo de transporte). Tiene revestimiento de cerámica y turmalina para proteger el cabello; y ofrece un calentamiento rápido gracias al elemento calefactor MCH.

Tiene 3 temperaturas ajustables (160–200 °C) para cada tipo de cabello e indicador de control de carga y de listo para el funcionamiento a través de luces indicadoras. También incluye tapa protectora de silicona resistente al calor y cable USB.

Tiene una autonomía de hasta 30 minutos (según el nivel de calor) y trabaja con la tecnología de iones de litio, sin efecto memoria, baja autodescarga, rendimiento constantemente alto, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Plancha de pelo. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Colores

Pero volviendo a la plancha, está disponible en colores negro y rosa y tiene un precio de 18,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.