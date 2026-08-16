Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el relajante baño para pies más barato del mercado: tiene tres funciones distintas

Si quieres darles un alivio a tus pies, en Lidl tienen el relajante baño para pies más barato del mercado, con tres funciones distintas. Además, es fácil de transportar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del baño de pies SFB 25 que cuenta con las funciones de templado de agua, masaje de vibración y burbujas. Tiene agradables puntos de calor y luz; e incluye accesorio de pedicura (piedra pómez).

Tiene una base de masaje de apoyo para los pies y protector contra salpicaduras extraíble, además de pies de goma antideslizantes. Y sirve para pies hasta la talla 45.

Baño para pies. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Más de la mitad

Pero volviendo al baño para pies, lo mejor es su precio, de 73,99 euros que costaba originalmente, ahora solo cuesta 31,99 euros, más de la mitad de su precio de descuento. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.