Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica

Si necesitas un cepillo alisador para el pelo, en Lidl tienen uno que es el más barato del mercado y cuenta con revestimiento de cerámica. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un cepillo alisador 2 en 1 de la marca Cien Beauty, exclusiva de Lidl, que es cepillo para el cabello y plancha alisadora. Tiene cerdas de alta calidad con revestimiento de cerámica para alisar el cabello y el rango de temperatura es de 100 a 200 °C (en incrementos de 10 °C).

También cuenta con apagado de seguridad después de 45 minutos y articulación giratoria del cable de 360° y gancho para colgar. Además, es de fácil manejo con pantalla LED para la indicación de temperatura.

Cepillo alisador. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Precio

Pero volviendo al cepillo alisador, tiene un precio de 11,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.