Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente abrelatas eléctrico más barato del mercado: ideal para latas de conserva

Si te cuesta abrir las latas con un abrelatas convencional, en Lidl tienen el potente abrelatas eléctrico más barato del mercado, ideal para latas de conserva y un indispensable en la cocina. Mañana se esperan colas kilométricas para conseguirlo.

Se trata de un abrelatas eléctrico de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con el que conseguirás abrir sin esfuerzo latas de conserva convencionales. Además, es para diestros y zurdos.

Tiene un botón de inicio/parada – para una apertura sencilla en solo 2 pasos; y abbre la tapa sin bordes afilados. También cuenta con un imán integrado para retirar la tapa.

Abrelatas. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Descuento

Pero volviendo al abrelatas eléctrico, su precio original era de 10,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 18 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.