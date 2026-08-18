Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la potente batidora de mano más barata del mercado: ideal para hacer purés

Si estás pensando en jubilar a tu antiga batidora, en Lidl tienen la potente batidora de mano más barata del mercado, ideal para hacer purés y muy fácil de utilizar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la batidora de mano de 350 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, con la que podrás mezclar y hacer puré. Tiene botón turbo para batir con la máxima potencia y su pie batidor tiene una cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable de alta calidad.

Cuenta con un mango ergonómico para un manejo cómodo y seguro; y el montaje y desmontaje es rápido y sencillo del pie batidor. Además, tiene un diseño especial del pie batidor que minimiza las salpicaduras y garantiza un flujo optimizado hacia las cuchillas.

Batidora de mano. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo a la batidora, tená un precio original de 10,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 18 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.