Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el vaso isotérmico viral más barato del mercado: está disponible en varios colores

Si eres de los que va con el agua a todas partes, en Lidl tienen el vaso isotérmico viral más barato del mercado, que está disponible en varios colores, sin duda una oferta difícil de rechazar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del vaso térmico de acero inoxidable Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que es ideal para casa y para llevar. Tiene aislamiento de doble pared: mantiene las bebidas calientes o frías; y es compatible con todos los portavasos convencionales de coche. Tiene una práctica asa y una pajita reutilizable y abertura grande para un llenado fácil.

Además, es apto para lavavajillas y tiene una capacidad útil de 1,2 litros.

Vaso isotérmico. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Descuento

Pero volviendo al vaso isotérmico, tenía un precio de 7,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.