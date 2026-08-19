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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente molinillo de café más barato del mercado: no probarás un café mejor

Una opción muy recomendable

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente molinillo de café más barato del mercado: no probarás un café mejor

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente molinillo de café más barato del mercado: no probarás un café mejor / Lidl

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Daniel Cid

Si te gusta el café, en Lidl tienen el potente molinillo de café más barato del mercado, con el que no probarás un café mejor, por lo que es una opción muy recomendable. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del molinillo de café eléctrico de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, con una potencia de 180 vatios. De este modo, tendrás café recién molido con solo pulsar un botón, además, tiene un mecanismo de trituración de acero inoxidable de alta calidad.

Podrás hacer hasta 8–9 tazas de café y tiene tapa transparenteI para controlar el grado de molienda, además de incluir pincel de limpieza.

Molinillo.

Molinillo. / Lidl

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero volviendo al molinillo, lo mejor de todo es su precio, ya que solo te costará 9,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

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