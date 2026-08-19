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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén más barata del mercado: antiadherente y resistente a los arañazos

Tiene un tamaño considerable

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén más barata del mercado: antiadherente y resistente a los arañazos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén más barata del mercado: antiadherente y resistente a los arañazos / Lidl

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Daniel Cid

Si estás pensando en jubilar tu vieja sartén, en Lidl tienen la sartén más batata del mercado, de un tamaño considerables, antiadherente y resistente a los arañazos. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una sartén de aluminio fundido de 28 centímetros de diámetro Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, con la que podrás freír con poca grasa. Tiene rrevestimiento antiadherente de la marca ILAG, muy resistente a los arañazos y a la abrasión; y con muy buenas propiedades antiadherentes de larga duración.

Tiene aluminio fundido de alta calidad y mango de tacto suave para un manejo seguro y fácil.

Sartén.

Sartén. / Lidl

COMPRAR

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

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Precio

Pero volviendo a la sartén, su precio es de 11,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

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