Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el quitadurezas más barato del mercado: tendrás los pies perfectos
Está disponible en dos colores
Si quieres tener unos pies perfectos, en Lidl tienen el quitadurezas eléctrico más barato del mercado, está disponible en dos colores. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata del quitadurezas eléctrico Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, con el que conseguirás suavizar la piel de los pies, las manos y los codos. Es adecuado para uso en seco y en húmedo; además de ser iInalámbrico y compacto, ideal para llevar de viaje.
También se puede utilizar bajo la ducha (IPX7) y tiene 2 cabezales de rodillo (1 fino, 1 grueso) y 2 niveles de velocidad. Incluye cepillo de limpieza, tapa protectora y cable USB y puede funcionar hasta 100 minutos con carga completa.
Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.
Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.
Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.
Precio
Pero volviendo al quitadurezas, lo mejor es su precio, ya que solo cuesta 9,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
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