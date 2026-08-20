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Adiós a planchar la ropa: colas kilométricas en el Lidl para comprar el cepillo de vapor que alisa de forma rápida y en vertical todo tipo de prendas

Su precio es de tan solo 17,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más práctica y barata del mercado: con 6 litros de capacidad y por menos de 50 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire más práctica y barata del mercado: con 6 litros de capacidad y por menos de 50 euros

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Alejandra Carreño

Di adiós a planchar la ropa. Lidlvende, por solo 17,99 euros, un cepillo de vapor que alisa de forma rápida y fácil y en vertical todo tipo de tejidos. Hasta camisas y blusas. Solo hay que colocar la ropa en una percha y pasarle este cepillo, de 1.300 W y de la marca Silvercrest.

Todo son beneficios: ahorras tiempo y no te cansas planchando una montaña de camisas, pantalones y vestidos. Lo que hace el aparato es darle un golpe de vapor a la prendas. De esta forma, elimina las arrugas en un abrir y cerrar de ojos.

El diseño del dispositivo es compato y tiene un depósito de agua extríable, que hace que el manejo sea muy cómodo. Debido a su tamaño y a que no requiere de una tabla de planchar, hasta se podría llevar perfectamente de vacaciones.

Cepillo de vapor del Lidl

Cepillo de vapor del Lidl / Lidl

Según recoge la descripción del poducto, el depósito de agua tiene una capacidad máxima de 250 mililitros, viene con cable extralargo para una mayor libertad de movimiento, lleva luz de control durante la fase de calentamiento y función de desconexión automática (se apaga después de 15 minutos). Su potencia va de los 1190 a los 1400 W. Incorpora un accesorio de cepillo para tejidos más gruesos.

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Lidl advierte que, debido a su alta demanda, quedan pocas unidades de este cepillo de vapor. Además, su precio es muy asequible: 17,99 euros. Lo hay disponible en color negro y crema. Lo puedes comprar aquí.

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