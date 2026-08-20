Locura por el "Zara" de El Corte Inglés: ropa "low cost" con diseños que ya compiten con las tiendas de Amancio Ortega

Lo llaman el "nuevo Zara" y tiene ropa aún más barata que Inditex. Se trata de la marca Unit, que en 2017 lanzó El Corte Inglés enfocada en el segmento low cost para competir con cadenas como Primark y Lefties. Pero Unit, que empezó vendiéndose solo en los supermercados Hipercor y que ahora ya tiene tiendas propias, compite directamente con los grandes: con Zara. Y todo gracias a sus buenos precios, pero también a sus elegantes diseños.

Unit ha dejado de ser ropa de supermercado a confeccionar y vender todo tipo de prendas, siguiendo las últimas tendencias en moda, y para todos los miembros de la familia. Incluso, oferta conjuntos a juego para toda la familia. Pero lo mejor, sin duda, son sus precios, muy económicos y aptos para todos los bolsillos.

Como ya pasó en verano, Unit pisa fuerte para la próxima temporada de otoño e invierno y muchas de sus tiendas ya acumulan largas colas en caja. Todo lo que se puede imaginar y más está en Unit. Desde prendas de vestir y calzado hasta pijamas de diseño y complementos.

Nueva línea de hogar

Como novedad, y siguiendo la tendencia de las firmas de moda más importantes de España, Unit ha incorporado a sus tiendas una sección de hogar. En las últimas semanas, el supermercado de El Corte Inglés ha transformado su sección de hogar, no solo en diseño sino en tamaño. El nuevo espacio, que ya se puede ver en muchas de sus tiendas repartidas por todo el país, incluye todo tipo artículos, con una estética mucho más cuidada que la anterior (ya no son piezas de supermercado), que parecen incluso de Zara Home, y con precios muy económicos.

Disponible también en web, en Unit Home se pueden encontrar ropa de cama, menaje de mesa, textil de baño, textil de mesa y cocina, organizadores e incluso una línea de hogar infantil. Hay disponibles juegos de sábanas de cuadro vichy de varios colores por 19 euros, también fundas nórdicas vichy por 29, toallas por 3 euros, fundas de cojín de rayas de colores por 15, delantales de algodón por 12, set de cuatro tazas mug por 20, vajillas de 18 piezas por 49, bolsas de playa de rayas por 22, platos de melamina por 4 euros... Hay todo un mundo por descubrir.