Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente moldeador 2 en 1 más barato del mercado: tendrás una plancha y un rizador

Si quieres ahorrarte mucho dinero en la peluquería, en Lidl tienen el potente moldeador 2 en 1 más barato del mercado, tendrás una plancha y un rizador a la vez. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del moldeador 2 en 1 de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que se puede usar como plancha y rizador. Así, obtendrás distintos resultados de peinado con una sola herramienta para el cabello. Además, es aAdecuado para todo tipo de cabello; y la función de alisado tiene placas de peinado calefactadas.

Tiene 5 ajustes de temperatura (130–210 °C), indicador de temperatura iluminado, apagado automático de seguridad después de 60 minutos, cierre para un almacenamiento que ahorra espacio y articulación de cable de 360° con ojal para colgar.

Moldeador. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Moldeador

Pero volviendo al moldeador, su precio original era de 14,99 euros, pero ahora tiene un megadescuento del 33 por ciento, con lo que se queda en 9,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.