Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente rizador cónico más barato del mercado: con queratina de cerámica
Un ahorro en peluquería
Si quieres ahorrar dinero en la peluquería, en Lidl tienen el potente rizador cónico más barato del mercado, con queratina de cerámica. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.
Se trata del rizador cónico Rita Ora de 65 vatios con articulación giratoria de 360 grados, que cuenta con elemento calefactor cónico con un diámetro de 25-38 milímetros, varilla de calefacción recubierta de queratina de cerámica y niveles de temperatura variables de 120 - 180 ºC.
También tiene apagado automático de seguridad después de 30 minutos.
Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.
Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.
En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.
Precio
Pero volviendo al rizador, su precio es de 24,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
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