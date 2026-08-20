Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el potente set de manicura y pedicura más barato del mercado: tendrás unas manos y pies cuidados

Si quieres tener las manos y pies cuidados, en Lidl tienen el potente set de manicura y pedicura más barato del mercado, un set profesional. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del set de manicura y pedicura Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, que tienen una forma ergonómica y tiene 7 cabezales de alta calidad de zafiro y fieltro: 1 cono de zafiro para eliminar la piel seca, 2 discos de zafiro (grueso/fino) para limar las uñas, 1 lima de zafiro para eliminar rápidamente el callo grueso, 1 fresa en forma de llama para aflojar las uñas encarnadas, 1 fresa cilíndrica para pulir y alisar la superficie de la uña y 1 cono de fieltro para alisar, pulir y limpiar la superficie de la uña.

Tiene velocidad regulable (2000–4600 rpm +/- 15 %) e interruptor de giro a derecha/izquierda con indicación de color LED (giro a derecha: rojo, giro a izquierda: verde). Viene con una práctica bolsa de almacenamiento fabricada con material reciclado y tiene un cable espiral para un gran radio de acción, además de adaptador de red con ajuste universal de voltaje (100–240 V).

Set de manicura. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero volviendo al set de manicura, su precio es de 14,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.