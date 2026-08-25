Puede que para muchos las vacaciones lleguen a su fin, pero no significa que llegue el momento de descansar menos. Y es que conciliar el sueño en una habitación con luz tenue u oscura es más sencillo de lo que parece sin tener que instalar persianas.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el juego de cortinas opacas, 2 piezas a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de cortinas opacas, de tejido con caída suave: ideales para oscurecer que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador. Protegen de las corrientes de aire en invierno y del calor en verano

Cuentan con trabillas para colgarlas fácilmente y 2 posibilidades para colgarlas: en barra o en riel.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas opacas de 2 piezas más barato del mercado: impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero, volviendo al juego de cortinas opacas de 2 piezas, las puedes encontrar en Lidl por tan solo 16,999 euros haciendo clic AQUÍ.