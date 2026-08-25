Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de sillas plegables y mesa de terraza más barato del mercado: en liquidación y acabado de madera
Este set de 3 piezas, que consta de dos cómodas sillas y una mesa a juego, destaca por su elegante diseño con barniz oscuro y tejido textil de alta calidad
Para muchos, la segunda quincena de agosto ya comienza a indicar el final del verano, o al menos, sus últimos días. Pero aun quedan muchos días de calor y buen tiempo y, por ello, todavía ha tiempo para redecorar nuestra terraza o jardín.
Sobre todo si está a un precio rebajado al estar de liquidación. Por ello, debes correr a Lidl cuanto antes para conseguir el completo set de balcón Sevilla madera/ratán ancho 3 pzs.
¿Qué ofrece?
Transforma tu balcón o terraza en un elegante oasis de bienestar con el set de bistró para jardín Sevilla. Este set de 3 piezas, que consta de dos cómodas sillas y una mesa a juego, destaca por su elegante diseño con barniz oscuro y tejido textil de alta calidad.
Los asientos extra anchos de las sillas garantizan un confort especialmente agradable, para que puedas disfrutar de horas de relax al aire libre. Gracias a los materiales resistentes a la intemperie y a los rayos UV, el set es duradero e ideal para su uso en exteriores. Crea tu lugar perfecto bajo el sol.
Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.
Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.
Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.
Precio
Pero, volviendo al set de balcón Sevilla madera/ratán ancho 3 pzs, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 131,99 euros haciendo clic AQUÍ.
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