Aun queda casi un mes de verano pero es cierto, que con la llegada del final de agosto, son muchos los que dejan de pensar en vacaciones y ya encaran la rutina diaria y la llega del otoño.

Por ello, es un buen momento para acondicionar tu casa con precio espectacular. Así que corre a Lidl para conseguir el juego de manta 130 x 170 cm al mejor precio.

¿Qué ofrece?

Fabricada con material reciclado, esta manta es agradablemente cálida, especialmente suave y acogedora. Perfecta para una tarde fría para estar tirado en el sofá o relajarse con un libro o una taza caliente en el sillón de nuestro salón.

Esta manta de hogar está disponible en beige, crema o verde por lo que encaja con cualquier tipo de decoración.

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora / LIDL

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo al juego de mantas para el hogar, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 8,99 euros haciendo clic AQUÍ.