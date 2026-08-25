Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente secador de pelo sin escobillas más barato del mercado: tiene una mayor vida útil que otros secadores

Si quieres un secador que dure más que el resto, en Lidl tienen el potente secador de pelo sin escobillas más barato del mercado, que tiene una mayor vida útil. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del secador de pelo con motor sin escobillas Cien Beauty, marca exclusiva de Lidl, con una potencia de 1.900 vatios. Tiene una velocidad máxima del motor de 110.000 rpm y función iónica continua. Ofrece una mayor vida útil en comparación con los secadores de pelo convencionales gracias al motor sin escobillas.

Tiene 3 niveles de temperatura y 3 niveles de velocidad para un fácil ajuste del calor y el flujo de aire para un secado de cabello individual y ofrece protección contra sobrecalentamiento para un uso seguro. También tiene opción de chorro frío para fijar el peinado para un look duradero y ofrece un secado rápido gracias al motor de alta velocidad.

El sensor interno garantiza una temperatura constante y la función de memoria guarda la velocidad y la configuración de temperatura del último uso. También cuenta con luz indicadora roja y blanca para configuraciones de velocidad y temperatura fácilmente reconocibles; además de la reducción de la carga estática gracias a la tecnología iónica duradera.

Cuenta con 2 concentradores y 1 difusor de volumen para diferentes estilos, con acoplamiento magnético para un manejo fácil y cómodo. Con el difusor consigues un volumen y plenitud extra, así como hermosos rizos naturales. Además, un microfiltro evita que pequeñas partículas de suciedad entren en el motor para mantener el rendimiento del motor. Por último, tiene bloqueo de teclas: para evitar que la temperatura se cambie accidentalmente durante el peinado.

Secador. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Descuento

Pero volviendo al secador de pelo, tenía un precio de 44,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 35,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.